『VILTROX Nikon Zマウント用 AF 85mm F1.8【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 07時 58分に出品され04月20日 07時 58分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VILTROX Nikon Zマウント用 AF 85mm F1.8となります。

サイズ表記がFマウントとなっていますが Zマウントとなります。



新品で購入しており、ほとんど屋内で使用しておりました。

動作はZ6、Z8で確認しており、撮影、合焦など、異常はありませんでした。



レンズ内は前後共、くもり、キズ、ほこりは無いように見えますが、素人確認のため、見落としがあるかもしれません。



フードの方は塗装？の剥がれがあったため、カーボン柄シートを貼り付けています。



商品はレンズ、前後キャップと書類、箱になります。



ご質問等がございましたらお気軽にコメントください。



焦点距離...71〜150mm

開放F値...1.5〜2

その他特徴...レンズフード付き、前面レンズキャップ付き、背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ビルトロックス