『【Y-3 ヨウジヤマモト】RIVALRY ブラック＊ホワイト 28•5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 09時 59分に出品され05月11日 09時 59分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年阪急メンズ大阪のY-3ショップにて購入しましたRIVALRYスニーカー、ブラック＆ホワイトカラー、サイズは28.5cmです。



2回程しか履いておらず、状態は非常に綺麗です。



但し中古品の為気になる方はご遠慮下さい。



80年代に最も影響力のあったバスケットボールスニーカーをベースに、現代的なスタイルに仕上げられた「Y-3 RIVALRY」。

アッパーにはスムースレザーを使用し、サイドにはレザーのスリーストライプスをあしらった、オリジナルに忠実でありながら、洗練されたひねりを加えたデザイン。

シューレースクロージャー、レザー/ネオプレンのアッパー、ネオプレンのライニング、EVAミッドソール、ラバーアウトソール。



- ブランド: Y-3

- 色: ブラック

- 素材: レザー

- ソールの色: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ワイスリー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【Y-3

ヨウジヤマモト】RIVALRY

ブラック＊ホワイト 28•5cm