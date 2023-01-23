『美品 バーバリーブルーレーベル ノバチェック ショルダーバッグ レザー ロゴ金具【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 12時 22分に出品され04月28日 12時 22分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド名： BURBERRY BLUE LABEL バーバリー ブルーレーベル

商品：ショルダーバッグ ノバチェック レザー キャンバス ロゴ金具



一目でバーバリーとわかるデザイン、キャンバスとレザーの素材感が素敵なバッグです。





・サイズ

横32cm 高さ20cm マチ12cm



・状態

・目立つ汚れなどはなく、まだまだ快適にご使用いただけます。



管理番号66 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

バーバリーブルーレーベル

ノバチェック

ショルダーバッグ

レザー

ロゴ金具