『NIKE AIR FORCE 1 LOW 29.0cm 新品未使用 箱なし配送【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 36分に出品され03月31日 19時 36分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 返品&値下げ交渉はお断りしております。

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大人気のかなりレアなアイテムです。

めちゃくちゃカッコイイです。



29.0cm



箱はありますが、

送料を安くするため箱無しでの配送となります。

箱が必要な方はご購入前にコメント下さい。

プラス300円で対応させていただきます。



NIKE AIR FORCE 1 LOW RETRO QS

BLACK WHITE

ナイキ エアフォースワン ロー レトロ



アメリカ大統領専用機の"AIR FORCE ONE"にちなんで命名され"NIKE AIR"を初めて搭載したバスケットボールシューズ "NIKE AIR FORCE 1"。



2000年代初頭の仕様が懐かしさを感じさせるてくれる『NIKE AIR FORCE 1 RETRO QS "BLACK WHITE"』。



アッパーには上質な質感あるレザー素材で仕上げており、ブラックカラーを基調としたスペシャルモデル。



シンプルながらも存在感を持った、上品な逸足となっております。



履き心地は、フィット感があり、靴底が厚いためクッション性も抜群。



限られた店舗のみ発売となった限定デザインの少数入荷となりますので、是非この機会をお見逃しなく。



カラー ブラック×ホワイト



新品未使用です。

目立った汚れなどはないと思いますが、

見落としがある場合がございます。

多少の細かなキズはご理解の上、ご購入下さい。

神経質な方はご購入をご遠慮下さい。



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patagonia パタゴニア

NIKE ナイキ



好きな方へ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AIR

FORCE

1

LOW

29.0cm

新品未使用

箱なし配送