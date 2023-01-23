『Carhartt ベージュ アクティブジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 41分に出品され03月20日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Carharttは耐久性と機能性に優れたアウターウェアで知られています。特に作業着としての評価が高く、長時間の使用にも耐えられる設計です。



【デザインと機能】

フード付きのデザインは、カジュアルなスタイルに最適で、寒い季節にも対応。前面ポケットは実用的で、手を温めたり小物を収納するのに便利です。



【素材と快適性】

コットン素材を使用しており、肌触りが良く、着心地も快適。日常使いに適した一着です。



- ブランド: Carhartt

- 色: ベージュ

- 素材: コットン

- デザイン: フード付き

- ポケット: 前面ポケットあり

- 状態: 使用感あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

ベージュ

アクティブジャケット