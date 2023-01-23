『グレーと黒のレオパード柄ナイロンシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 52分に出品され03月08日 22時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このナイロンシャツは、グレーと黒のレオパード柄が特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材】

軽量で耐久性のあるナイロン素材を使用しており、快適な着心地を提供します。



【機能性】

前面にはボタンが付いており、着脱が簡単です。オーバーサイズのデザインで、リラックスしたフィット感を楽しめます。



- 色: グレーと黒のレオパード柄

- 素材: ナイロン

- ボタン: 前面にボタン付き

- デザイン: 長袖、オーバーサイズ

- スタイル: カジュアル



【size】

実寸(平置き)

着丈74

肩幅57

袖丈59



(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)



あくまで中古品の為、古着にご理解ある方のみ

ご購入くださいますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ グレーと黒のレオパード柄ナイロンシャツ