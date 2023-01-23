『herliptoHemingway Check Tweed Jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 59分に出品され04月27日 07時 59分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年購入して2回しか着用してません。

美品です。

断捨離のため出品します！

ECではすでに完売している人気のジャケットです！



大人の女性の定番として押さえておきたいオーバーサイズツイードジャケットに新色のbrownが登場。



表面感のあるウール混のエレガントでクラシックなチェック素材は合わせやすく着こなしを格上げしてくれます。



品格漂うミニマルな仕立てが大人のクラシック感にふさわしく、秋から冬にかけて着用できる1着。

シルエットはややゆとりがあるオーバーサイズとなっており抜け感のあるスタイリングを完成させてくれます。

ヒップがすっぽり隠れる長さが嬉しく、袖周りもゆとりがあるのでインナーに肉厚のニットやスウェットも着用が可能。



同素材のミニスカートと合わせるのはもちろん、パンツスタイルにもぴったりなアイテム。

Her lip toオリジナルのジャガード裏地やロゴ入りボタンで仕上げました。



袖先やフラップ先には同色のサテンパイピングを施したマニッシュな中にも女性らしさを詰め込み、ブランドらしく細部のディテールまでこだわり抜いた一枚です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ herliptoHemingway

Check

Tweed

Jacket