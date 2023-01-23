『新品未使用 HONMA(ホンマ)キャディバッグ ゴルフ コレクション【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 10時 20分に出品され03月08日 10時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



CB12212

HONMA(ホンマ)

キャディバッグ

ゴルフ

コレクション



ベーシックタイプの軽量キャディバッグ

サイドポケット機能が充実してバージョンアップ



シンプルで使いやすいデザインです。

いまの季節にもぴったりですよ。

大切にしてくださる方、

いかがでしょうか？？



サイズ

高さ：88㎝





アイテム···キャディバッグ







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管理番号Y-10001501 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ホンマゴルフ