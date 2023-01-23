『富士通 LIFEBOOK ディスプレイ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 52分に出品され03月07日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

富士通のLIFEBOOKシリーズは、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。ビジネスや日常使用に最適なデザインです。



【状態】

画面にはスクラッチがありますが、機能には影響しません。使用感があるため、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。

また、ワイヤレスキーボードとマウスがあります。マウスは電池の蓋がなく、常に電源オン状態で少し故障しています。



【色とデザイン】

シンプルで洗練された黒色のデザインは、どんな環境にもマッチします。



- ブランド: 富士通

- モデル: LIFEBOOK

- 色: 黒

- 状態: スクラッチあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 傷や汚れあり