『トポロジー Topologie Japan/Besaceべサス/新品・未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 01分に出品され04月11日 16時 01分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Topologie Japan

Besace ベサス





カラー：Moss

サイズ：H20×W29×D21cm



内側にもファスナー付きポケットあります

ロゴの剥がれもありません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トポロジー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トポロジー Topologie

Japan/Besaceべサス/新品・未使用