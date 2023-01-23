『【良品】マスターピース リュック 2way ブリーフケース 55520 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 04時 06分に出品され04月03日 04時 06分に終了予定です。即決価格は8,876円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【アイテム】

masterpiece マスターピース

リュック 2way バックパック 55520 ブリーフケース ビジネスバッグ ビジネス 通勤 通学 A4収納可 大容量





美しい流線型を描き、「SCOTCHGARD」という防水・防 油・防汚の革を使用したmaster-pieceのSTREAM(ストリーム）シリーズ。

バックパック、ブリーフケースの2WAYで、用途にあった使い方が可能です。

現代に必要とされる機能性やモダンな雰囲気で、ビジネスシーンや日常使いでも実用的で洗練された2WAYバックパックです。



・本体素材は摩擦・引き裂き・すり切れ等に対する強度を備え、特殊透湿防水フィルムを加工した3レイヤー構造のオリジナルファブリック、MASTERTEX-05

・ノートPC等が収納可能

・ショルダーストラップは背面に収納可能

・ハンドルはホックで一つにまとめることが可能

・ストラップについたループ状のテープにはキーホルダーなどを取り付けることが可能





【サイズ】

縦 約43cm

横 約28cm

マチ 約 13cm





※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。







【状態】

ナイロンには使用感見られる部分もございますが、まだまだご使用いただけます

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からない事がありましたらお気軽にご連絡下さい。



【付属品】

本品のみ



【色】

ブラック 黒





【素材】

レザー 本革 ナイロン 牛革





※あくまで素人の検品ですので

見落としなどがあるかと思いますが、

説明と写真をご覧いただいてご検討ください。



※中古品の自宅保管にご理解いただける方の

ご購入をお願い致します。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、

現物と色味が異なる場合がありますので

ご了承の上お買い求めください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【良品】マスターピース

リュック

2way

ブリーフケース

55520

ブラック