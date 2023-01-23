『ポストオーバーオールズ ビームス別注 デニム ワーク カバーオールジャケット S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 02分に出品され03月04日 01時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 post oalls overalls BEAMS 別注 インディゴ ワーク デニム カバーオール テーラード ジャケット S ポストオーバーオールズ



ポストオーバーオールズ ビームス別注 インディゴ デニム カバーオール テーラードジャケット になります。



【サイズ】

肩幅 約47cm

身幅 約53cm

着丈 約67cm

袖丈 約61.5cm



【condition】



【B】



S…未使用

A…美品

B…一般的な中古品

C…やや傷や汚れあり

D…傷や汚れあり



若干の使用感ございますがまだまだ着用いただけます。

コンディションはあくまでも主観となります。



【商品について】

・表記している実寸は全て素人による採寸です。多少の誤差はあらかじめご容赦下さい。

・傷や汚れなどは細心の注意を払い出品時に検品しておりますが、見落としがある場合もあり、加工との判断がつかない物もございます。

・入札は全ての写真、説明を読んだ上でお願い致します。

・光の加減により、写真と実際の商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

・写真や説明文にてご判断頂き、あくまで自宅保管の中古品である事をご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポストオーバーオールズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポストオーバーオールズ

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