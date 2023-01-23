『ユナイテッドアローズ 馬革 S バイカー アメカジ TALON【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 47分に出品され03月27日 10時 47分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 平置きサイズ

肩幅42身幅49着丈62

多少の採寸誤差はご了承下さい

ユーズド商品です

ダメージはありません

レザーの傷 スレ 使用感等ご了承下さい

ホースハイドレザー ブラック

TALON zip バイカー アメカジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ 馬革 S

バイカー アメカジ TALON