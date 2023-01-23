『【美品】GUCCI グッチ 257051 パイソン ホースビット トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 17分に出品され03月28日 11時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

GUCCI トートバッグです。

使用回数も少なく素人目ですが美品です。

保存袋付きです。



■商品情報■



●タイトル 美品 GUCCI グッチ 257051 パイソン ホースビット トートバッグ バッグ ショルダーバッグ 黒 502752

●メーカー GUCCI グッチ

●形状トートバッグ ショルダーバッグ

●カラー 黒

●素材カーフレザー

●サイズ(W) 約33cm×(H) 約33cm×(D) 約14cm ショルダー長約20㎝

●ランク中古SA

●仕様 内ポケット×３

●付属品 保存袋

●状態 あまり使用感なくとても綺麗な状態です

●コメント GUCCIのシンプルで上品なパイソンホースビットのトートバッグです 嫌味なく高級感あっておススメです





■購入先 鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。



素材···本革



カラー···ブラック



中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。



カラー···ブラック



素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】GUCCI

グッチ

257051

パイソン

ホースビット

トートバッグ