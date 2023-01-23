『agnes b ボヤージュ チェーンショルダーバッグ ナイロン 幅二段階切り替え【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 01分に出品され03月29日 02時 01分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 agnes b voyage アニエスベーボヤージュ

ショルダーバッグ チェーン

牛革使い

横幅二段階切り替え（マグネット）

ナイロン



一ヵ所小さな引っ掛けをみつけました。ぱっと見は気にならないものですが、こだわりのある方は必ずご確認下さい。（最後の写メ）

こちらのバックの特徴は、マグネットで横幅二段階切り替えできるバックになります。軽量で大容量で使いやすいシンプルなショルダーバッグです。



【サイズ】

縦 21㎝

横 45㎝

マチ（底部分）11㎝

チェーン長さ 32㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。



折り畳んでコンパクトに発送させていただきます。



カラー...ブラック

素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニエスベーボヤージュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ agnes

b ボヤージュ チェーンショルダーバッグ ナイロン 幅二段階切り替え