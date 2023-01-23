『Supreme Micro Down Hooded Pullover【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 02時 51分に出品され03月28日 02時 51分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが、着ないと思い販売します。

100%正規品です。



現物写真希望がありましたのでビニールから出しています。



【ブランドの信頼性】

Supremeはストリートファッションの象徴であり、その製品は高い品質とデザイン性で知られています。



【機能性】

このMicro Down Half Zip Hooded Pulloverは水に強く、ダウンフィルで暖かさを保ちます。ポケットも付いており、実用性も兼ね備えています。



【スタイル】

黒色のシンプルなデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからスポーティーまで幅広く活躍します。



- ブランド: Supreme

- 色: 黒

- モデル名: Micro Down Half Zip Hooded Pullover

- 素材: ポリエステル・ダウン

- 特徴: 水に強い、ポケット付き

- デザイン: フード付き、ハーフジップ

- ロゴ: Supremeロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

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