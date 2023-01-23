『LOEWEロエベ フスタ25 ショルダーバッグ ミニボストンバッグ バイカラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 03時 10分に出品され04月23日 03時 10分に終了予定です。即決価格は28,000円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロエベ フスタ25

ショルダーバッグ ミニボストンバッグ

バイカラー



ショルダーストラップは取り外し可能で、2wayで肩からかけられて便利です。



持ち手のコバ擦れ、少し底の角すれ、ゴールドの金具部分の傷、中の生地に少し黒い箇所（こちらは購入時からもともとありました）があります。

使用に影響なくその他目立つ大きな傷汚れなくまだまだお使いいただけます。



購入後は数回使用後、数年自宅保管です。

Used ですので、気になさる方はお控え頂ければと思います。



写真参照のうえ、ご了承頂ける方のみお願い致します！

気になる部分ございましたら写真追加致しますのでコメント欄にてお願いします。



【購入先】

ベイクルーズグループ



【付属品】

ショルダーストラップ、保管袋



【カラー】本体：持ち手 グレージュ

金具：ゴールド

【サイズ】

縦：約20cm

横：約25cm

マチ：約13cm

ハンドル：約32cm

素人採寸につき誤差あります。



【素材】

シボレザー

金具



【仕様】開閉種別：ファスナー

内部様式：ファスナーポケット×1



カラー···ホワイト



素材···本革



ロエベ/素材···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWEロエベ フスタ25

ショルダーバッグ

ミニボストンバッグ

バイカラー