『未使用新品 サムソナイト 66L 4.7kg ヴォラント Volant【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 16時 25分に出品され05月02日 16時 25分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サムソナイト スーツケース キャリーケース ヴォラント Volant 拡張機能付き 軽量 TSAロック 7泊~ Lサイズ 66L 4.7kg ブラック

本体サイズ···H:75cm/W:52cm/D:31cm



重量···4.7kg



特徴···ハードケース,TSAロック付き,機内持ち込み不可,エキスパンダブル機能搭載



撮影のために開封したのみです

付属の収納袋にいれ、本箱のまま発送します

欲しいスーツケースを手に入れたので、せっかく2024年11月22日に購入しましたが出品します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用新品

サムソナイト

66L

4.7kg

ヴォラント

Volant