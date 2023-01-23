『【手渡し限定/埼玉南部】⭐︎ストライダープロ⭐︎ランバイク⭐︎おまけ付き【カスタム】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 09時 48分に出品され03月16日 09時 48分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❗️送料無料となっておりますが、手渡し限定です。

埼玉県南部（川口市、蕨市周辺）まで取りに来れる方限定でお願いします。間違って購入されても発送は致しません。

❗️



【手渡し限定/埼玉南部】⭐︎ストライダープロ⭐︎ランバイク⭐︎おまけ付き【カスタム済】



画像が全てとなります。

ストライダープロ カスタム車両

現状でのお渡しとなります。

状態は写真でご確認いただければと思います。



★ストライダープロアルミ製

ストライダー正規品です



以下カスタム部分

★ホイール ダディラボ

★タイヤ

★サドル ジプシー

★ハンドル

等



◆子供が幼稚園卒業まで約1年半使用しておりました。

室内保管ですが、

練習会やレース等イベントで屋外使用しておりました。そのため使用感あり、傷等はございます。





◆おまけでfortia（テテ）のヘルメット（M52-57cm）、グローブ、ステアリングカバーをお付けいたします。

どちらも1年半程度使用。



ストライダー車体、カスタム含めて総額10万円程度しました。



車体フレームの星マークはステッカーです。

またフレームにはうっすらとカスタムステッカーの剥がし後があります。

気になる方は磨くか、オーバーシール等してご使用ください。

ノークレーム、ノーリターンでお願いします。



埼玉川口市、蕨市、さいたま市近辺に来られる方でお願いします。

周辺エリアであれば調整可能です。



フレーム素材···アルミ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ストライダー

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

自転車本体 タグ 【手渡し限定/埼玉南部】⭐︎ストライダープロ⭐︎ランバイク⭐︎おまけ付き【カスタム】