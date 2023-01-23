『Patagonia コルディエラ パーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 26分に出品され03月22日 07時 26分に終了予定です。即決価格は54,000円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのコルディエラです。

2006年、EU限定モデルの希少なジャケットになります。



material

84%ポリエステル 14%ナイロン 2%スパンデックス



size表記 M(大きい作りだと思います)



実寸 （cm）

着丈73 身幅 64 袖下丈 55 裄丈94



平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。



状態

片側のドローコードが破損しております。

生地は使用感も少なくかなり良好だと思います。

写真参照願います。



USED ウェアの主観による判断になりますのでご理解頂ける方よろしくお願い致します。



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

コルディエラ パーカー