『90s Nylon Shell IKA Coat イカコート イッセイミヤケ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 05時 48分に出品され05月01日 05時 48分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s vintage

Nylon Shell "IKA" Coat

Made by USA Label



Size

身幅84cm

着丈114cm

裄丈79cm





イッセイミヤケの名作であるイカコートのパターンをそのまま落とし込んだソフトシェルコート。



上記の90s当時の物を所持しておりますが、

ディティールを比べても相違ないです。





ファブリックはソフトな質感のポリを使用。

シェルジャケットのようなナイロンですので、

レインウェアとしてもお使い頂けるかと。

企画はUSAのマイナーレーベル。(生産は香港)

当時オンタイムでサンプリングしたのでしょう。

フロントの左肩部分に小傷がございます。





ブランドの復刻の物はディティールを変えてあったり、サイズ感をコンパクトにしたりと変化がありますが、こちらは90-00s当時の物を忠実に再現してある為、現状ではなかなか手に入らないデザインの1着かと。

ぜひお早めに。





issey miyake イッセイミヤケ

wind coat ウィンドコート

ビンテージ ヴィンテージ vintage

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メンズ

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Shell

IKA

Coat イカコート イッセイミヤケ