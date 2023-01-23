『^o^ BA82431WEX【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 08時 31分に出品され03月29日 08時 31分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ (LxWxH)

75 x 16 x 32cm





素材

ポリエステル90％、PU10％ YKKラケットコイルジッパー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用