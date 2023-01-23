『モバイルモニター 18.5インチ InnoView 新品同様【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 26分に出品され03月24日 11時 26分に終了予定です。即決価格は11,668円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 機材整理のため出品します。

開封していますが、未使用品です。



モバイルモニター 18.5インチ InnoView



モバイルディスプレイ 120%sRGB 100Hz 1920x1080FHD

IPS液晶パネル 非光沢 HDRモード FreeSync ブルーライト機能

Type-C/標準HDMI/PS4/PS5/XBOX/Switchなど対応 壁掛けに対応 内蔵スピーカー 薄型 軽量 持ち運び 無料保護ケース付きです。



詳しくは、以下のページを参照してください。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BXSBNGZ8?th=1

パネル種類...IPSパネル

解像度...フルHD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 新品、未使用