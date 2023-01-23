『青眼の白龍 東京ドーム psa10【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 18分に出品され03月19日 21時 18分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明はありません 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし