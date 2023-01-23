『lululemon ルルレモン レイヤードジャケット レディース サイズ6【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 15時 01分に出品され03月26日 15時 01分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても可愛くて購入しましたが、私には少し大きかったのでこちらでお譲りします。



lululemonルルレモンのAnother Mile Jacketレディースサイズ6の白色。

数回着用しました。

自宅クリーニングしましたが、袖口が少し使用感が有ります。

中古品にご理解のある方で、お願いします。



【特徴】

内側のレイヤーは、暖かくなったら取り外して快適に。ポケットにはジッパー付きで安心。反射性ディテール付き。

袖口にサムホール付き。



■ブランド：lululemonルルレモン

■シリーズ：Another Mile Jacket

■色：白

■サイズ：レディース US6 (日本サイズM)

■ファスナー：フルジップ

■素材：

フード表面・ポケットのライニング・フィリング・ライニング：ポリエステル100％

本体：ナイロン100％

切り替え部分：ナイロン82％、ポリウレタン18％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルルレモン

カテゴリ ファッション

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サイズ6