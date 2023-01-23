『Wacomone 13 液晶タブレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 09分に出品され04月01日 04時 09分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ほとんど使用せずに保管しておりました。

箱に折れがございます。

中古品であることご理解の上ご購入お願いします。

写真のものが全てです。

⚠返品不可

動作確認済み 2020年製造

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液タブ ペンタブレット ワコムワン 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ワコム