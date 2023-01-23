『Wacomone 13 液晶タブレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 09分に出品され04月01日 04時 09分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ワコム
Wacom Cintiq 16 液晶ペンタブレット 本体
¥ 21420
Wacom One 液晶タブレット 13.3型 +ドクターグリップ
¥ 12350
Wacom Cintiq Pro 13 液晶ペンタブレット
¥ 14350
【超美品】KAMVAS 13 液タブ 付属品も完備【箱有り】
¥ 12350
Wacom One 液晶ペンタブレット12
¥ 16167
Wacom Cintiq HD 13 液晶ペンタブレット 本体
¥ 9360
Parblo ペンタブレット 本体 黒
¥ 25500
XP-Pen 液タブ15.6インチ液晶ぺンタブレットArtist15.6 Pro
¥ 10920
Artisul SP1603 液晶ペンタブレット 15.6インチ
¥ 14750
Xiaomi 純正 stylus pen 第2世代 タッチペン スタイラスペン
¥ 8954
HUION Kamvas Pro 16 2.5K
¥ 19890
XP-Pen Artist Pro 14 Gen 2
¥ 19833
HUION 液晶ペンタブレット GT-221PRO 21.5インチ 液タブ
¥ 12350
早い者勝ち❗️ wacom ペンタブ Intuos Pro
¥ 12870
XP-PEN Artist 22 2nd ペンタブ 21.5インチ
¥ 16330
XPPen 液タブ Artist 12セカンド 豪華版
¥ 10725
XP-PEN Artist 22セカンド (2nd Generation)
¥ 17500
HUION kamvas 22 plus + PW550 替芯付き
¥ 13500
落札価格12000円
991 入札履歴
終了
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