『Logicool G Pro X superlight2 新品未開封【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 10時 34分に出品され03月03日 10時 34分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···PRO

モデル名···X SUPERLIGHT 2



初出品です。

マウスの調子が悪く、保証を使用してLogicool様から送っていただいたものになります。

他のマウスを購入したため出品します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール