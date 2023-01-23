『バレンシアガ アワーグラス チェーンウォレット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 03時 57分に出品され05月01日 03時 57分に終了予定です。即決価格は27,002円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱なし。

傷や汚れあり。



写真載せていますのでご確認の上お買い求めください。



Hourglassミニチェーンウォレット光沢のあるクロコダイルエンボスレザーとシルバートーンのメタルハードウェア



商品詳細



• サイズ：横19.3cm x 縦11.9cm x 厚さ4.8cm

• シャイニー クロコダイル型押しカーフスキン

• 曲線状デザイン

• チェーン付きミニウォレット

• 調節可能なチェーンストラップ（52cm）

• スタッド マグネット留め

• パッチポケット x 1

• 内側ジップ ポケット x 1

• 内側カードスロット x 6

• 裏地：ナッパ ラムスキン

• 柔らかい布で拭いてください



素材：牛革（カーフ)



BALENCIAGA

hourglass

シルバー

ミニバッグ

ウォレット

チェーンバッグ



カラー···シルバー



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バレンシアガ アワーグラス チェーンウォレット