『90s Patagonia シェルドシンチラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 40分に出品され03月09日 17時 40分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キッズサイズのLなので着用感でSに設定させてもらってます。

170cm普通体型でジャストサイズでした。

キッズサイズはなかなか流通していないので貴重だと思います。

パタゴニアシェルドシンチラ



肩幅···46cm

身幅···54cm

袖丈···47cm

着丈···60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

Patagonia

シェルドシンチラ