『SDガンダム クロスシルエット ナイチンゲール ゼータガンダム クロスボーン 他【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 03分に出品され03月11日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SDガンダム クロスシルエット ナイチンゲール ゼータガンダム クロスボーン 他



・RX-78-2 ガンダム

・クロスボーン・ガンダムX1

・ゼータガンダム

・ナイチンゲール

・マイティーストライクフリーダムガンダム

・クロスシルエットフレーム［ホワイト］ 3個

・クロスシルエットフレーム [グレー]



全て未組み立てです。



ガンダム

ガンプラ

バンダイ

SDCS

クロスシルエット

プラモデル 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 新品、未使用