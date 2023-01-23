『BALENCIAGA バレンシアガ 18SS デニム ジャケット ネック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 54分に出品され03月03日 11時 54分に終了予定です。即決価格は55,080円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALENCIAGA

493606 TXE05

国内正規品

Size 34

Color インディゴ

2018SS



襟のロゴプリントが印象的なデニムジャケットになります。

バレンシアガらしい綺麗なシルエットとカットオフされた裾が特徴です。

サイズ34は大変希少となります。



正規店にて購入後、１、２回程度着用しただけになります。

その後は大切に保管していた商品です。

汚れやダメージはありません。

未使用に近く大変綺麗な状態になります。

もちろんですが100%本物です。ご安心下さい。

購入時に付属していたハンガーもお付けします。



一度人の手に渡った商品になります。

状態評価に神経質な方はご遠慮ください。

たくさんの写真を掲載しております。

ご確認の上ご検討ください。



サイズ (３４) ※Sサイズ相当

着丈（首の後ろの襟下から採寸）約６３cm,

身幅 (脇下から採寸)約６１cm,

肩幅 約５７cm

袖丈（肩から採寸）約６３cm。

※多少の誤差はお許し下さい。

※着用感等の主観に基づくご質問にはお答えしておりません。

※身長や体重のご質問にはお答えしておりません。

※上記の採寸数値を参考にご自身の服と照らし合わせてご検討下さい。





バレンシアガ デニム ジャケット Gジャン

ヴィンテージ加工 襟 ネック プリント

ダメージ加工 インディゴ

バレンシアガジャパン 正規品 2018 18SS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BALENCIAGA

バレンシアガ

18SS

デニム

ジャケット

ネック