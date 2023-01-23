『ジェイリンドバーグ キャディバッグ クロコ型押し ブラック PUレザー 6分割【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 17分に出品され03月28日 11時 17分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゴルフ関係商品をまとめた商品ページを作っております。



#ルートM3のメンズゴルフルーム





ブランド

J.LINDEBERG ジェイリンドバーグ



アイテム

キャディバッグ

ゴルフケース

ショルダー キャリー バック

2点固定



柄

ブランドロゴ

クロコ型押し 切替



口型

約9型（9インチ）



口枠

6分割



素材

PUレザー



方式

2way

カート式（自立式）

スタンド式

（スタンド式ですが、安定感があるため、カート式でもご利用頂けます。）



付属品

なし



性別

メンズ 男性



カラー

ブラック 黒色



コンディション

こちらの商品は中古品のため、

多少の使用感や小傷ありますが、（写真10枚目）

大きく目立つダメージなどはなく、

全体的に状態の良い商品になります。



梱包

プチプチにラップを巻いて発送致します。予め、ご了承ください。



部屋の環境について

喫煙者、ペットはおりません。



管理番号

ぼう241025-1000221-210272 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイリンドバーグ