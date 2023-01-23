『CLASS デニムジャケット ダブルジップ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 21時 45分に出品され04月23日 21時 45分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CLASS デニムジャケット ダブルジップ デニムブルゾン



・サイズ

表記サイズ：2

着丈：69cm

肩幅：45cm

身幅：55cm

袖丈：63cm



＊平置きで計測しています。

＊多少の誤差はご了承ください



⚫︎発送時は小さく畳んで発送になります。ご了承ください。

⚫︎購入後のクレームは対応しかねますのでご理解した上でのご購入をお願い致します。

⚫︎不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CLASS

デニムジャケット ダブルジップ