『b9 ポシェットクレ エピ ルイヴィトン ブラック ノワール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 21時 10分に出品され03月04日 21時 10分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 b9 ポシェットクレ エピ ルイヴィトン ブラック ノワール コインケース LOUIS VUITTON











シリアル CA1918





■状態



付属品 ： なし



内側 : 目立った傷や汚れなし



外側 : 目立った傷や汚れなし



ファスナー : 問題なし



一部金具ハゲあり













■備考



埼玉県公安委員会より古物商許可を受けています。



購入 : 個人買取（正規店購入）





＊箱や保存袋はつきません









◾️返品について



「イメージと違った」「返品したい」といったことが無いように画像を多めに載せていますが、万が一返品を希望される場合は評価前にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ b9

ポシェットクレ エピ ルイヴィトン ブラック ノワール