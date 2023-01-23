『ヨネックス トーナメントバッグ ラケットバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 25分に出品され03月06日 17時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨネックス トーナメントバッグ



2枚目の画像のブラック/イエロー(400)になります。



購入者の方にはクッションラップとグリップ（ウエットスーパーグリップ）をお付けします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし