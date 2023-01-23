『NEMO(ニーモ) スリーピングマット テンサー レギュラーワイド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 10時 59分に出品され03月23日 10時 59分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEMO テンサー レギュラーワイド NM-TS2-RW

軽量コンパクトなエアマットです。

新品購入後、2回使用しました。状態良好ですが新品同様まではいきませんのでご留意ください。



・重量：480g

・寸法：183x64cmx8cm

・R値：2.5

・付属品：ボルテックスポンプサック、コンプレッションストラップ、スタッフサック、リペアパッチ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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