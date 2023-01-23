『lona ヴィストート ブラウニー ショルダートートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 01時 58分に出品され03月10日 01時 58分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィストート lona

ブラウニー



昨年新品購入。

使用は10 回程度。ツヤが出てきています。

発送は、土日のみです。次回10月26日以降です。

値下げしません。まとめ買い時のみ、値下げに対応します。



カラー...ブラウン



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ lona

ヴィストート ブラウニー ショルダートートバッグ