『ayame toro HV サングラス アヤメ トロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 05時 18分に出品され04月30日 05時 18分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ayame toro サングラスです。



完売が続いているアイテムです。



アヤメ店舗にてブラウンレンズ(度なし)を入れています。

オリジナルのエメラルドレンズと

ポーカーフェイス調光レンズ(ダブルカラーグリーン)

もおつけします。



アヤメ純正のケース付

メガネ拭きは付属しておりませんのでご了承ください。



サイズは下記をご参照ください。



A_フロントの横幅：149mm

B_フロントの縦幅：51mm

C_レンズの幅：48mm

D_レンズ縦幅：38mm

E_ブリッジ幅：27mm

F_テンプルの長さ：147mm





レンズカラー···ブラウン



フレームカラー···ブラウン



レンズ特徴···カラーレンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アヤメ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ayame

toro

HV

サングラス

アヤメ

トロ