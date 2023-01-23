『ロジクール マウス MX ERGO ブラック MXTB1s【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 52分に出品され03月16日 10時 52分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※お値引きは必要に応じて、少しずつ行なっていきますので、交渉等には応じられません。



ご覧いただき、ありがとうございます。

不要になったため、出品いたします。



▪︎購入した場所:Amazon



▪︎使用期間:約8ヶ月(今年2月まで平日7〜8時間使用)

・使用感によるてかりがありますので、写真をご確認ください。

・プレート裏の滑り止め部分に別途貼っていた強力な滑り止めのシール跡があります。(デスクマットとの相性で滑ってしまったため、追加で貼りました)



▪︎付属品:本体、プレート、Unifyingのみ(箱、充電ケーブル、保証書なし)



▪︎その他:60°の傾斜スタンドをお付けいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし