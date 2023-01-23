『試着のみ美品！ フルカウント モヘアカーディガン 直営店限定商品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 02分に出品され03月13日 01時 02分に終了予定です。即決価格は10,390円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、別のカーディガンを購入したため出品します。試着のみの美品です。宜しくお願いします。

肩幅 59cm

身幅 58cm

着丈 61cm

価格 ￥21.780 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フルカウント

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 試着のみ美品！ フルカウント

モヘアカーディガン 直営店限定商品