『VERSACE ニット 美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 23時 27分に出品され04月07日 23時 27分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

VERSACE / ヴェルサーチ





【カラー】

ブラック 黒





【サイズ】

表記 : 無し（M~L相当）

着丈：65cm

身幅 : 60cm

肩幅：55cm

袖丈：56cm





【素材】

アクリル70% ウール30%





【生産国】

イタリア製





【状態】

目立つ汚れ等はありません。



こちらで購入し一度だけ着用しましたが、似合わなかったため出品します。

おそらくメンズですが、当方女でオーバーサイズで着用しました。

おおきなメデューサが可愛いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VERSACE

ニット 美品