『Schott チェック柄 ウール・レザー ジャンパー・ブルゾン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 17分に出品され03月28日 07時 17分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3月ごろに古着屋で購入しました。



肩幅 44 身幅 50 袖丈 60 前身頃 63 後身頃 61



【ブランドの信頼性】

Schottは高品質なアウターウェアで知られるブランドです。耐久性とスタイルを兼ね備えたデザインが特徴です。



【素材の特性】

ウールとレザーの組み合わせにより、温かさと快適さを提供します。特に寒い季節に最適です。



【デザインの魅力】

チェック柄が印象的で、カジュアルなスタイルにもフォーマルなスタイルにも合わせやすいです。



- ブランド: Schott

- 素材: ウール・レザー

- デザイン: チェック柄

- ポケット: フロントジッパーポケット

- カラー: ブラウン・ベージュ

- スタイル: アウター・ブルゾン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

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チェック柄

ウール・レザー

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