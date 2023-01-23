『★期間限定★FRENZLAUER フランツロアーMAMI LARGEバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 17時 38分に出品され03月22日 17時 38分に終了予定です。即決価格は19,461円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★期間限定出品です★

お値下げは不可とさせて下さいm(_ _)m



2023年5月 ドゥーズィエムクラス店舗にて購入しました。

2.3度短時間使用。

定価は74800円。(2024SS定価92400円)



エレガントなスタイルからモダンなスタイル、スポーティースタイルまでこなす、大人のためのシンプルなバッグです。

OYSTERというこちらのカラーはニュアンスのあるホワイトで、秋冬のスタイリングにも映える素敵なお色味です。

容量もあるので、荷物の多い方にも♡



ドゥーズィエムクラスで販売され、(現在はミディアムのみ)値上がり幅も大きいですがかなり人気のデザインです。



着用回数は少ないですが、ホワイトのためうっすら汚れがあります。

目立つものではないかと思いますが、中古のお品物であることをご理解の上、ご検討下さい。

また、購入時から内側の留め具のゴールドが一部変色していたため、店舗で留め具のみ交換していただいています。



カラー:ホワイト(OYSTER)

サイズ:高さ37、上部幅33、底幅23、マチ15.5、持ち手52

素材:牛革

生産国:イタリア



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#ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

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