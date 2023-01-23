『[新品同様] AFUL Explorer イアホン IEM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 22時 20分に出品され04月09日 22時 20分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10月18日にアマゾンで購入したAful Explorerと純正アクセサリの出品になります。

3.5mmのケーブルになります。



室内で2時間程度試した後箱に戻しましたため、新品同様の状態だと思います。

（禁煙、ペットのいない家庭です）。



音質とチューニングが非常に気に入っており、このチューニングのハイエンドモデルに乗り換えるため出品します。



写真に写っているものが全部揃っています:

本体と元箱、純正ケーブル、イアチップとキャリーケース。



かなり綺麗な状態だと思いますが、あくまでも中古品ですので、ご心配のある方はご遠慮ください。

機能性にはもちろん問題ございません。



何か不明点などありましたらコメントください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い