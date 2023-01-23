『東方神起 ZONE 初回生産限定20th豪華版【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 19時 19分に出品され03月22日 19時 19分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東方神起 TVXQ

20th ANNIVERSARY ALBUM ZONE

初回生産限定20th豪華版



定価 : 22000円



※シリアル応募抽選券・スマプラはついておりません

ジャケカ、トントラはついています



中身確認の為開封しましたが、CD・Blu-rayは未再生です。ジャケットサイズカードはチャンミンです。

フォトブック1の下に少し折れがついています(写真5枚目)。また、外袋に戻す際に袋のテープがついてしまい、パッケージの"E"の部分にテープの跡が残っています(写真6枚目)。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 未使用に近い

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初回生産限定20th豪華版