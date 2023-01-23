『tumi αシリーズ T-pass レザービジネスリュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 17時 40分に出品され04月27日 17時 40分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価13万5千円



●状態：

トゥミのフルレザーのビジネスリュックです。

多少の使用感はありますが、ナッパレザーの状態は良好です。

商品は、本体と、最後の画像に掲載したPCケースとなります。



サイズ

縦 約42cm

横 約31cm

奥行 約20cm



こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ tumi

αシリーズ T-pass

レザービジネスリュック