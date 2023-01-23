『新品 バイクディスプレイオーディオ 6.5インチIPSタッチスクリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 01時 19分に出品され05月10日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#おむー♡





♡商品説明♡



6.25インチ液晶タッチパネル】6.25インチのコンパクトサイズなので、設置スペースの少ないバイクでもメーターの表示や、運転中の視界の邪魔にならずにスッキリと取り付けることができます。(PS：IOS10以降のiphone及びAndroid 11以後のスマホのみ対応。)

【ワイヤレスApple CarPlayとAndroid Auto】Car PlayとAndroid Autoを通じてスマホと接続後、普段から使い惯れている地図アプリを使用することで、地図の更新をするための余計な費用も必要なく、データの更新も不要，常に最新の情報を表示させる事が可能です。スマホのアプリを アップデートするだけでなく、常に最新のナビ機能、音楽、ボイスメール、通話、メッセージなどのスマホ機能を使用できます、音声制御やタッチスクリーン制御でアクセスできます。

【最新ナビゲーション機能】スマホと接続後、アプリのナビ機能を利用できるので備え付けナビでは必要ない、バイク用ナビのデータを更新不要！スマホのアプリをアップデートするだけで常に最新のナビ機能をご使用できます.

【IP67防水&タイヤ空気圧監視】バイクで使用するうえで一番困るのは、急に降ってくる雨だと思いますが，本製品はそんな天候の急な崩れも気にせず使える，IP67の防麈・防水基準をクリアしているので別途で防水用ゲ-スなどを準備する必要もなく、届いた製品をそのまま設置してお使い頂けます。タイヤ空気圧モニタリング機能は、ライダーの安全性向上、燃費改善、タイヤの長寿命化に大きく寄与します。この機能を利用することで、騎手はより安全で効率的に走行を楽しみ、より遠い距離を走行することができます。

【90%の車型を対応&配線便利】動作電圧は12-24 Vである。メーカー や 車種 を気にせずにお取り付けいただくことができます。電源ケーブルの配線端子も安全な防水デザインで、接続を簡単です。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

アクセサリー タグ 新品 バイクディスプレイオーディオ

6.5インチIPSタッチスクリーン