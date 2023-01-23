『【A0390】105系 福塩線・非冷房 ４両セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 01時 24分に出品され04月25日 01時 24分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《新品》 マイクロエース製の【A0390】105系0番台 福塩線・非冷房 ４両セットの新品Ｎゲージです。



【インフォメーション】

80年代は「地方の時代」と呼ばれ、地方線区にも新車が投入されました。

気動車ではキハ40系がいい例ですが、他方で老朽化した旧型電車の処遇が問題となりました。

今までのMM’ユニットでは短編成にはそぐわないので、新たに1M方式を採用した車両・105系が1981年に登場しました。

足回りは駅間距離の短い路線向けということで主電動機にMT55を採用し、ちょうど103系を1M仕様にしたような格好になりました。

また、車体は201系で取られた腐食防止対策を施し、3ドア仕様になりました。

サイドビューは113系2000番台に似たものに、前面は複数編成での運用を考慮して、新たに貫通式になりました。

ブラックフェイスの顔はこちらも201系譲りで、「パンダ顔」と呼ばれました。福塩線や宇部・小野田線に投入されて、旧型電車を追い出しました。

商品は登場時の福塩線仕様です。



【セット内容】

クモハ105

クハ104

クモハ105

クハ104



※メルカリ便での「匿名配送・コンビニ受取」変更可。（購入手続き前にお知らせください）



入手困難な希少な一品！

コレクションの中から今回ご提供いたします。

本商品は新品・未使用で中身の保存状態はベストです。

付属パーツも全て未使用のまま完備されております。DA9140 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: 新品、未使用