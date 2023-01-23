『stussy BOMBER JACKET ma1 L【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 15時 10分に出品され04月06日 15時 10分に終了予定です。即決価格は17,034円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年の2月ごろ購入いたしました、目立った傷汚れございません。



色合いは紫ベースで、要所要所に色褪せ加工がされたものになります。内側にはピンクベースで柄が入っております、写真をご確認ください。



全体のサイズ感は5枚目に記載しております。比較的短丈ですので、今流行りのスタイルに落とし込めると思います(._.)



ステューシー carhartt nike converse adidas 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stussy

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JACKET

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