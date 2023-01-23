『MARKA カバーオール インディゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 20時 30分に出品され04月29日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マーカのカバーオールです。

こちらで購入しましたがサイズが合わないので出品します。

タグ付き試着のみでほぼほぼ新品です。

以下webより

シンプルなデザインのカバーオール。

ワンウォッシュ加工された120zコットンデニムはとても着やすく柔らかな風合いのデニム生地となっております。

従来のカバーオールはフロントボタンが5～6個設定のところ、4個へと少なくすることですっきりとした見た目にアップデート。

こちらのアイテムは「M21C-01PT01C」と同生地になっており、セットアップでの着用も可能になります。

2：着丈 74cm／胸囲126cm／肩幅 53.5cm／袖丈

61.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MARKA

カバーオール インディゴ